"Мы предполагали такое развитие событий, поэтому уже занимаемся поиском нового клуба для Джикии. Что-то конкретизировать сейчас нет смысла, мы работаем", - приводит слова агента "Чемпионат".
Ранее стало известно, что РФС отклонил апелляцию "Химок" о выдаче клубу лицензии на будущий сезон для участия в РПЛ.
Центральный защитник Георгий Джикия присоединился к "Химкам" осенью прошлого года в качестве свободного агента. Контракт 31-летнего игрока был подписан до конца июня 2025 года и включал опцию продления. В составе красно-черных футболист провел 19 матчей и не отметился голевыми действиями.
Агент: уже занимаемся поиском нового клуба для Джикии
Агент Владимир Кузьмичёв, работающий с защитником "Химок" Георгием Джикией, рассказал о будущем игрока.
Фото: ФК "Химки"