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Агент: уже занимаемся поиском нового клуба для Джикии

Агент Владимир Кузьмичёв, работающий с защитником "Химок" Георгием Джикией, рассказал о будущем игрока.
Фото: ФК "Химки"
"Мы предполагали такое развитие событий, поэтому уже занимаемся поиском нового клуба для Джикии. Что-то конкретизировать сейчас нет смысла, мы работаем", - приводит слова агента "Чемпионат".

Ранее стало известно, что РФС отклонил апелляцию "Химок" о выдаче клубу лицензии на будущий сезон для участия в РПЛ.

Центральный защитник Георгий Джикия присоединился к "Химкам" осенью прошлого года в качестве свободного агента. Контракт 31-летнего игрока был подписан до конца июня 2025 года и включал опцию продления. В составе красно-черных футболист провел 19 матчей и не отметился голевыми действиями.

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