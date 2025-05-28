"На сегодняшний день все остается так же. Мы работаем над новым контрактом с футбольным клубом "Локомотив", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник "Локомотива" Александр Сильянов согласовал условия личного контракта с московским "Динамо".
В сезоне-2024/2025 Александр Сильянов провел во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 6 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Агент Сильянова высказался о будущем своего клиента - ранее сообщалось, что защитник интересен "Динамо"
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Локомотива" Александра Сильянова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"