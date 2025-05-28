"Его переход в "Ботафого" не случился, но нет худа без добра. Сейчас на Вендела претендуют четыре клуба. И "Зенит" заработает на нём даже больше, чем мог получить от "Ботафого". Так складывается ситуация. И замена ему уже есть. Но фамилия, конечно, не объявляется", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Напомним, что Вендел в летнее трансферное окно должен был перейти из петербургского "Зенита" в бразильский "Ботафого" в рамках сделки по Луису Энрике, однако трансфер был отменен.
В сезоне-2024/2025 Вендел провел за петербургский клуб во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 13 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Орлов: "Зенит" заработает на Венделе даже больше, чем мог получить от "Ботафого"
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном уходе Вендела из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"