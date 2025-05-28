"Костя с пяти лет в "Динамо", поэтому мы с ним обсудили и отказались от отступных для российских клубов. В России рассматриваем только "Динамо", одна жизнь - одна команда", - цитирует агента Тюкавина Алексея Сафонова "Матч ТВ".
Тюкавин продлил контракт с московским "Динамо" до лета 2030 года. В нынешнем сезоне 22-летний форвард забил восемь голов и отдал три голевые передачи во всех турнирах в составе бело-голубых. Нападающий является воспитанником столичного клуба.
Контракт Тюкавина с "Динамо" не предполагает опции выкупа для российских клубов
В контракте Константина Тюкавина с "Динамо" отсутствует опция выкупа для российских клубов.
Фото: ФК "Динамо" Мск