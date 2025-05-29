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Агент Шпинев: все работники "Локомотива" боялись Смородской

Футбольный агент Вадим Шпинев вспомнил период президентства Ольги Смородской в московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
"Ольга Юрьевна - единственный президент "Локомотива" на моей памяти, которого реально боялись. Плохая она, хорошая - неважно. Все работники клуба её боялись и уважали", - цитирует Шпинёва Sport24.

Смородская возглавляла "Локомотив" с июля 2010-го по август 2016-го года. В период его работы президентом "железнодорожники" успели выиграть Кубок России и один раз завоевать бронзовые медали чемпионата страны.

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