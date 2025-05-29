Матчи Скрыть

Файзуллаев: ЦСКА - лучшая команда весны, мы не проиграли ни одного матча в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о выступлении армейской команды в весенней части сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"На мой взгляд, ЦСКА - лучшая команда весны. Мы не проиграли ни одного матча в чемпионате и в целом провели отличный отрезок. В чем секрет? Провели хорошие сборы и физически выглядели неплохо. Это успех", - сказал Файзуллаев "Матч ТВ".

ЦСКА в весенней части сезона ни разу не проиграл в матчах чемпионата и занял итоговое третье место в РПЛ. Также команда пробилась в Суперфинал Кубка России, где сыграет за трофей против "Ростова". Игра за титул состоится 1 июня в Москве на стадионе "Лужники".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится