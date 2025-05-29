"Батраков - неплохой футболист. Не факт, что если он придёт в другой чемпионат, где нужны атлетичные футболисты, то будет хорошо выглядеть. Он может повторить там путь Захаряна, который быстро сломался. Пока Батраков ещё сыроват", — заявил Селюк Legalbet.
Батраков в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги забил 14 голов и отдал 7 голевых передач в 29 матчах за "Локомотив". 19-летний футболист оценивается в 9 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона.
22-летний Арсен Захарян выступает за испанский "Реал Сосьедад" с августа 2023 года. В Ла Лиге за два сезона полузащитник провел 32 матча, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Селюк считает, что Батраков может повторить путь Захаряна, если рано уедет в Европу
Агент Дмитрий Селюк высказался о шансах полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова заиграть в Европе.
Фото: ФК "Локомотив"