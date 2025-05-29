- Шарахаться сейчас не нужно, это хорошее решение. Галактионов нормально работает, идет процесс становления молодежи. Ему надо дать шанс, так что все нормально, - сказал Эштреков "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, Михаил Галактионов является главным тренером "Локомотива" с ноября 2022 года. В сезоне-2024/2025 под руководством российского специалиста заняли шестую строчку в таблице РПЛ, набрав 53 очка в 30 сыгранных матчах.
Эштреков - о решении "Локомотива" оставить Галактионова: шарахаться сейчас не нужно, это хорошее решение
Экс-тренер "Локомотива" Владимир Эштреков поделился мнением о решении руководства клуба оставить Михаила Галактионова на посту главного тренера команды.
Фото: ФК "Локомотив"