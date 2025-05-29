- Безусловно, у нас была возможность финишировать выше, но мы ее упустили. Все зависело исключительно от нас — от нашей собранности и настроя. Но команде нужно отдать должное: у нас много российских игроков, и все боролись в каждой игре, - сказал Воробьев "Матч ТВ".
Напомним, в сезоне-2024/2025 московский "Локомотив" под руководством российского специалиста Михаила Галактионова занял шестую строчку в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 30 сыгранных матчах. Нападающий "железнодорожников" Дмитрий Воробьев принял участие в 30 встречах, забив 12 голов и отдав 4 голевые передачи.
Воробьев: у нас была возможность финишировать выше, но мы ее упустили
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев оценил выступление железнодорожников в РПЛ в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Локомотив"