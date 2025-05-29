- Нормальное выступление, если исходить из того, что зимой усиления не было, а летом ушел Глушенков. Надо отталкиваться от того состава, который есть сейчас. А это в основном молодежь, которая должна набраться опыта и заматереть, - сказал Эштреков "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, в прошедшем сезоне "железнодорожники" под Руководством Михаила Галактионова заняли шестое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 30 сыгранных матчах. В Кубке России московский "Локомотив" вылетел на стадии полуфинала Пути регионов от "Ростова" (0:2).
Эштреков - о сезоне "Локомотива": нормальное выступление, если исходить из того, что зимой усиления не было
Экс-тренер "Локомотива" Владимир Эштреков подвел итоги сезона РПЛ для "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"