"Я представляю, если в следующем сезоне у "Зенита" будет такое же фиаско (смеётся). Недавно наткнулся на какого-то футбольного историка, который вообще ставил под сомнение 100-летие, а говорил что-то про 1930 год. Есть зазор! Можно на протяжении пяти лет объявлять 100-летие — когда-то точно угадают! В какой год возьмут чемпионство, в такой и объявят", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
25 мая 2025 года петербургский "Зенит" отметил 100 лет со дня основания футбольного клуба. По итогам сезона-2024/25 сине-бело-голубые, обыграв "Краснодар" (4:2) стали обладателями Суперкубка России 2024 года, заняли второе место в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отстав от "быков" на одно очко, а также в Кубке России дошли до финала Пути РПЛ, где проиграли московскому ЦСКА.
При этом в официальном заявлении футбольного клуба по итогам прошедшего заседания Совета директоров "Зенита" 100-м сезоном для петербуржцев был назван сезон-2025/26.
Червиченко: в какой год "Зенит" станет чемпионом, в такой и объявят 100-летие клуба
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на провозглашение "Зенитом" сезона-2025/26 100-м для петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"