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"Пока ничего не понятно". Агент полузащитника "Крыльев" Бабкина - о будущем своего клиента

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Бабкина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Будущее Сергея? Пока ничего не понятно, ждем, когда прояснится ситуация с новым главным тренером. Если нам дадут понять, что на Сергея не рассчитывают, то будем искать варианты", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

Сергея Бабкин выступает за самарские "Крылья Советов" с осени 2023 года. В сезоне-2024/2025 футболист провел во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом истекает летом 2027 года.

Напомним, что ранее Игорь Осинькин покинул пост главного тренера самарского клуба.

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