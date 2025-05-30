Footmercato: "Краснодар" близок к подписанию полузащитника из чемпионата Марокко

Краснодар " может подписать хавбека из марокканского чемпионата Амина Зухзуха.

Фото: ФК "Краснодар"

По информации источника, 24-летнего футболиста также хотят приобрести французские "Нант" и "Ланс".



В сезоне-2024/2025 марокканский полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах за "ФАР Рабат", забив 11 голов и отдав 14 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,6 миллионов евро.



Источник: Footmercato