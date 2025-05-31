— Я работаю сейчас в молодежной команде "Дженоа" и у меня есть мечта стать главным тренером в основной команде. Это очень длинный путь, но я всегда очень усердно работаю. Я надеюсь, у меня получится стать хорошим тренером.
— В будущем вы можете представить, что будете работать тренером "Зенита"?
— Почему нет? Это было бы очень классно для меня. Я работаю над тем, чтобы стать большим тренером. И если я когда-то окажусь в этой роли в "Зените", я буду очень рад".
Итальянский защитник Доменико Кришито был игроком "Зенита" с июля 2011 года до июля 2018 года. За это время он принял участие за сине-бело-голубых в 224 официальных матчах, в которых забил 20 голов, отдал 29 голевых передач, получил 70 жёлтых карточек (три из которых стали вторыми в матче). Вместе с "Зенитом" футболист стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка России.
На данный момент (с мая 2018 года), главным тренером петербургской команды является Сергей Семак, под руководством которого "Зенит" щесть раз подряд становился чемпионом страны.
Источник: "Матч ТВ"
Кришито: будет очень классно, если когда-то стану тренером "Зенита"
Бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито высказался о возможности как-нибудь в будущем стать главным тренером петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"