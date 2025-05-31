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Корнеев - о Суперфинале: ЦСКА является фаворитом, но "Ростов" может выдать свою лучшую игру сезона

Бывший футболист сборной России и ЦСКА Игорь Корнеев поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором ЦСКА сыграет с "Ростовом".
Фото: ФК "Ростов"
- ЦСКА является фаворитом в суперфинале Кубка России, но "Ростов" будет очень мотивирован и может выдать свою лучшую игру сезона! Для донского клуба это уникальный шанс взять титул, и они готовы к этому больше, чем когда либо, - сказал Корнеев "РБ Спорт".

Напомним, Суперфинал Кубка России между ЦСКА и "Ростовом" состоится 1 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники". Матч обслужит судейская бригада Кирилла Левникова. "Армейцы" являются победителем Пути РПЛ, а ростовчане - Пути регионов.

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