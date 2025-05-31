- ЦСКА является фаворитом в суперфинале Кубка России, но "Ростов" будет очень мотивирован и может выдать свою лучшую игру сезона! Для донского клуба это уникальный шанс взять титул, и они готовы к этому больше, чем когда либо, - сказал Корнеев "РБ Спорт".
Напомним, Суперфинал Кубка России между ЦСКА и "Ростовом" состоится 1 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники". Матч обслужит судейская бригада Кирилла Левникова. "Армейцы" являются победителем Пути РПЛ, а ростовчане - Пути регионов.
Корнеев - о Суперфинале: ЦСКА является фаворитом, но "Ростов" может выдать свою лучшую игру сезона
Бывший футболист сборной России и ЦСКА Игорь Корнеев поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором ЦСКА сыграет с "Ростовом".
Фото: ФК "Ростов"