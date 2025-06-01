"Это был мой последний матч за "Ростов". Куда дальше - скоро узнаете", - передает слова Комличенко "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах центрального нападающего "Ростова" Николая Комличенко заинтересованы "Краснодар", а также московские "Локомотив" и "Спартак".
В этом сезоне 29-летний форвард провел за ростовчан 37 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач на партнеров. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.
Нападающий Комличенко объявил, что провел свой последний матч за "Ростов"
Форвард "Ростова" Николай Комличенко сыграл последний матч за клуб.
Фото: ФК "Ростов"