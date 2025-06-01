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Нападающий Комличенко объявил, что провел свой последний матч за "Ростов"

Форвард "Ростова" Николай Комличенко сыграл последний матч за клуб.
Фото: ФК "Ростов"
"Это был мой последний матч за "Ростов". Куда дальше - скоро узнаете", - передает слова Комличенко "Матч ТВ".

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах центрального нападающего "Ростова" Николая Комличенко заинтересованы "Краснодар", а также московские "Локомотив" и "Спартак".

В этом сезоне 29-летний форвард провел за ростовчан 37 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач на партнеров. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

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