"Клуб получил от нас разрешение на переговоры. Если придут к договоренности, мы не будет возражать против совмещения. Но до тех пор, пока сборная не участвует в международных соревнованиях", - цитирует Дюкова "Чемпионат".
Напомним, в феврале этого года Валерий Карпин сложил с себя полномочия главного тренера "Ростова", но продолжил работу в качестве наставника сборной России. Ранее в прессе сообщалось, что в услугах специалиста заинтересовано московское "Динамо".
"Динамо" завершило сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 56 очков в 30 турах и отстали от топ-3 на три балла. В мае команду покинул Марцел Личка, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.
"Динамо" получило разрешение от РФС вести переговоры с Карпиным
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что "Динамо" получило разрешение на переговоры с главным тренером Валерием Карпиным.
Фото: сборная России