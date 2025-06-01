"12 июня мы определимся относительно того, где проведется Суперкубок. Есть несколько заявок", - приводит "Чемпионат" слова Дюкова.
Напомним, Суперкубок России-2024, в котором встречались "Краснодар" и "Зенит" (2:4), состоялся 13 июля и прошел на стадионе "Волгоград Арена" в Волгограде.
В этом году за трофей снова поборется краснодарская команда, ставшая чемпионом страны, а также столичный ЦСКА, ставший обладателем Кубка России.
Президент РФС Дюков рассказал, когда определится место проведения Суперкубка России
Глава РФС Александр Дюков высказался о выборе места проведения матча за Суперкубок России-2005.
Фото: РФС