«Перед началом чемпионата мы разговаривали с Сергеем Николаевичем: «Меня наверняка будут спрашивать о цели на сезон. Как отвечать?» Галицкий объяснил: «Цель определяет бюджет. У нас – шестой». При этом мы понимали, что нам по силам места со второго по шестое. У «Зенита» больше возможностей, мы, «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» были примерно равны, так что попадание в тройку считалось бы хорошим результатом», — цитирует Мусаева Sports.ru.
«Краснодар» уверенно победил на своем поле столичное «Динамо» (3:0) и завоевал впервые в своей истории золотые медали, обойдя «Зенит», идущий на втором месте с 65 очками.
Ранее «быки» становились серебряными призерами чемпионата и трижды выигрывали бронзовые медали. В Кубке России краснодарская команда дважды выходила в финал, но оба раза в нем уступала.
Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».
Мурад Мусаев: "Краснодар" имеет шестой бюджет в РПЛ, попадание в тройку считалось хорошим результатом
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что до начала сезона команда не ставила задачу выиграть чемпионат.
Фото: Rusfootball.info