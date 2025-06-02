— Дзюба сказал, что хотел бы попробовать себя в киноиндустрии и тренерстве после завершения карьеры. Где у него получится лучше?
— Не знаю, это его жизнь. Я лет 20 назад, когда закончил, тоже хотел себя попробовать и там, и там. Хотел быть нужным нашему футболу. Смотрите, сколько прошло, и я еще не нужен. Там уже кого только не было. У каждого своя жизнь, — заявил Мостовой «Матч ТВ».
Следует отметить, что в начале марта этого года Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А». Эта лицензия даёт специалисту право работать главным тренером в клубах Первой лиги, в то время как в Российской Премьер-Лиге она открывает возможности для вхождения в тренерский штаб.
Александр Мостовой выступал за такие известные клубы, как московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французский «Страсбур» и испанскую «Сельту». На клубном уровне он провёл 445 матчей, в которых забил 116 голов.
Завершил свою карьеру футболиста в 2005 году, выступая за «Алавес». За этот клуб он провёл лишь один матч, в котором забил гол со штрафного удара.
Мостовой — о планах Дзюбы стать тренером: я тоже хотел быть полезен нашему футболу, но оказался не нужен
Экс-футболист сборной России прокомментировал намерения Артема Дзюбы попробовать себя в тренерской профессии после завершения карьеры.
Фото: "РБ Спорт"