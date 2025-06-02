«Если хотите, то напишите, что чемпионство «Краснодара» означает, что не всё решают деньги», — цитирует Карпина «Чемпионат».
«Краснодар» уверенно победил на своем поле столичное «Динамо» (3:0) и завоевал впервые в своей истории золотые медали, обойдя «Зенит», идущий на втором месте с 65 очками.
Ранее «быки» становились серебряными призерами чемпионата и трижды выигрывали бронзовые медали. В Кубке России краснодарская команда дважды выходила в финал, но оба раза в нем уступала.
Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».
Карпин — о победе "Краснодара" в РПЛ: не всё решают деньги
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал триумф «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге, отметив, что успех клуба стал подтверждением того, что деньги — не главный фактор в футболе.
Фото: Rusfootball.info