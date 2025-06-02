«Что ж, придется искать Гуарирапе замену, если он уходит. В какой-то степени его уход из команды будет для ЦСКА потерей в атаке. Гуарирапа - неплохой игрок, опасный, реактивный, хорошо бежит. Надо тогда искать нам игрока в атаку, а лучше - двух. Потому что в противном случае не потянем мы на будущий сезон по игре вообще», - сказал Пономарев корреспондентке Rusfootball.info Виктории Яковлевой.
В прошедшем сезоне венесуэльский нападающий сыграл за ЦСКА в 30 матчах во всех турнирах, забив пять голов.
Напомним, что действующий контракт игрока с «Сочи» рассчитан до лета 2028 года.
Пономарев: уход Гуарирапы в какой-то степени будет потерей в атаке для ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением по поводу информации о том, что форвард Сауль Гуарирапа покинет московский клуб и вернётся в «Сочи», у которого был арендован.
Фото: ПФК ЦСКА