По информации источника, московское "Торпедо" является одним из претендентов на игрока - "автозаводцы" могут арендовать нападающего у "Динамо".
В минувшем сезоне Денис Макаров провел за московское "Динамо" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро, контракт игрока с бело-голубыми истекает летом 2026 года.
Источник: "СЭ".
"СЭ": Макаров покинет "Динамо" в ходе летнего трансферного окна
Нападающий Денис Макаров покинет московское "Динамо" этим летом.
Фото: ФК "Динамо"