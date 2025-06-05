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"СЭ": Макаров покинет "Динамо" в ходе летнего трансферного окна

Нападающий Денис Макаров покинет московское "Динамо" этим летом.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, московское "Торпедо" является одним из претендентов на игрока - "автозаводцы" могут арендовать нападающего у "Динамо".

В минувшем сезоне Денис Макаров провел за московское "Динамо" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро, контракт игрока с бело-голубыми истекает летом 2026 года.

Источник: "СЭ".

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