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Metaratings: два клуба РПЛ заинтересованы в трансфере Макарова из "Динамо"

Вингер "Динамо" Денис Макаров привлёк внимание клубов Премьер-лиги.
Фото: официальный сайт "Динамо"
Российский полузащитник "Динамо" Денис Макаров близок к уходу из московского клуба. Как сообщает Metaratings, в услугах футболиста заинтересованы два клуба РПЛ. По данным источника, в приглашении 27-летнего футболиста заинтересованы самарские "Крылья Советов", а также клуб "Сочи", который вернулся в элитную лигу после годичного отсутствия.

Ранее в СМИ появлялась информация о готовности бело-голубых расстаться с футболистами. Интерес к игроку также приписывали московскому "Торпедо", которое тоже начнёт сезон-2025/2026 в Премьер-лиге. В завершившемся сезоне Макаров принял участие в 11 матчах РПЛ и забил один гол.

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