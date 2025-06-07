"Проблема в том, что, действительно, этот вопрос будет решаться после окончания клубного ЧМ. До — я не верю, потому что все клубы заинтересованы, чтобы их игроки играли на этом турнире, потому что все будут смотреть, и это для них важно", - сказал Барбоза "Спорт День за Днем".
Некоторые СМИ приписывают "Зениту" интерес к полузащитнику "Фламенго" Жерсону. По неподтвержденным данным, питерский клуб готов выложить за бразильского футболиста около 25 млн евро. В Санкт-Петербурге считают игрока возможной заменой Вендела.
Клубный чемпионат мира с участием 32 команд пройдет с 14 июня по 13 июля, призовой фонд турнира составит 1 млрд долларов.
Агент Барбоза объяснил, почему "Зенит" не сможет купить Жерсона до клубного ЧМ
Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, почему не верит в трансфер хавбека "Фламенго" Жерсона в "Зенит" до окончания клубного чемпионата мира.
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