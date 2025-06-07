"Шанталий? Ему нужно еще чуть время и может стать одним из лидеров. Нужно чуть более агрессивно играть, но это с опытом все придет. Нужно чуть подольше ему сыграть и будет он такой папаня в команде", - сказал Глебов "РБ Спорт".
Глебов ранее несколько сезонов выступал за "Ростов", в том числе в качестве капитана команды. В прошедшее зимнее окно футболист перешел в московское "Динамо".
Шанталий в минувшем сезоне провел 20 матчей в составе "Ростова" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Глебов рассказал, кто может стать следующим лидером "Ростова"
Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов считает, что 21-летний полузащитник Даниил Шанталий способен стать одним из лидеров "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"