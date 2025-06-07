"Россия — огромная страна, а мы увеличиваем количество кубковых матчей. Но там часто играют вторые составы. А вот 18 команд в чемпионате позволят нормализовать кубковые соревнования. В Испании, Англии, Италии и других чемпионатах по 20 команд. У нас же всего 16. Нам нужно больше, но никак не меньше. Деньги городские есть у команд", — сказал Ташуев Legalbet.
Ранее "Химки" не смогли пройти процедуру лицензирования для участия в РПЛ на следующий сезон. В РФС заявили, что могут рассмотреть различные варианты замены химчан, в том числе сокращение числа команд до 14. В махачкалинском "Динамо" выступили за расширение участников Премьер-Лиги до 18 клубов.
Ташуев объяснил, почему РПЛ надо расширить до 18 команд
Экс-тренер "Ахмата" Сергей Ташуев выступил за расширение числа участников Российской Премьер-Лиги до 18 команд.
Фото: ФК "Ахмат"