"Если Николич хочет уйти, а ЦСКА готов его отпустить, то, наверное, это лучшее решение. Это меня удивляет, конечно. Мне кажется, это всё нецелесообразно. Когда есть результат и когда видна хорошая работа, то тренер должен остаться и клуб должен всё сделать, чтобы он дальше продолжал работать. Чтобы была какая-то преемственность. Поработать один год и потом просто так уходить… Это не очень хорошо, на мой взгляд", — приводит слова Барбозы "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского ЦСКА Марко Николич близок к тому, чтобы выкупить свой контракт у "армейцев" за 600 тысяч евро и возглавить греческий АЕК.
Сербский специалист находится во главе ЦСКА с июня 2024 года. С тех пор команда сумела завоевать бронзовые медали чемпионата России и стать обладателем Кубка России. Действующий контракт Николича с ЦСКА рассчитан на срок до лета 2026 года.
Барбоза: ЦСКА должен всё сделать, чтобы Николич дальше продолжал работать
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном уходе из московского ЦСКА главного тренера команды Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА