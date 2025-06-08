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Гришин - об уходе Николича из ЦСКА: это рынок - в АЕКе предложили больше

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин отреагировал на возможный уход из "армейского" клуба главного тренера команды Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА
"Это рынок: иностранцы приезжают в Россию заработать, а в АЕКе Николичу предложили больше. Плюс там есть еврокубки. Никто не может осуждать Николича. Свой тренер работал бы за честь клуба, а иностранец сегодня здесь, завтра там. Люди сейчас живут, чтобы зарабатывать. Это в наши времена были важны честь и достоинство, а сейчас — деньги. Сейчас можно говорить что хочешь на эмоциях, а потом поступать совсем иначе", - приводит слова Гришина "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского ЦСКА Марко Николич договорился с АЕКом о переходе на работу в греческий клуб. Ради этого придётся выкупить у ЦСКА действующее соглашение с сербским специалистом, которое рассчитано на срок до 2026 года. Сумма неустойки за досрочное расторжение контракта должна составить 600 тысяч евро.

Марко Николич занимает пост главного тренера ЦСКА с июня 2024 года. С ним во главе красно-синие по итогам сезона-2024/25 стали бронзовыми медалистами чемпионата России и обладателями Кубка России.

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