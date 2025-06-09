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"Берёт и бросает". Колыванов заявил, что Николич поступил с ЦСКА некрасиво

Футбольный тренер Игорь Колыванов высказался о возможном уходе главного тренера ЦСКА Марко Николича из московского клуба в греческий АЕК
Фото: ФК "Текстильщик"
"Николич только вроде бы создал команду, а затем берёт и уходит. Это некорректно и несимпатично. Одно дело если бы он уехал в клуб из Англии, Испании или Италии, а он укатывает в АЕК, который выступает в Лиге конференций. Это непонятно. По мне, Николич поступил с ЦСКА некрасиво. Под него построили всю команду, а он берёт и бросает", - приводит слова Колыванова "Чемпионат".

6 июня в СМИ появилась первая информация о том, что главный тренер московского ЦСКА Марко Николич может покинуть свой пост и перебраться работать в греческий АЕК.

Позднее выяснилось, что за досрочное расторжение действующего соглашения с "армейским" клубом сербскому специалисту необходимо выплатить неустойку в размере 600 тысяч евро, после чего он сможет подписать с АЕКом контракт, который предусматривает большую зарплату, чем в Москве.

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