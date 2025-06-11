«Кто был лучшим нападающим прошлого сезона? Сложно сказать, так как в последнее время мое внимание больше всего сосредоточено на моей работе в «Родине». Давайте назову Артема Дзюбу. Я очень близко знаю этого человека. Он амбициозный парень, а по характеру похож на меня. Он может играть еще не год и не два. У Артема много полезных футбольных качеств. Правда, он говорливый. Но я бы его переговорил, если мы сошлись», - цитирует Бесчастных Metaratings.ru.
В прошедшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах за «Акрон» во всех турнирах, забив десять голов. Также на счету 36-летнего форварда пять результативных передач. Контракт Дзюбы с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Напомним, что в завершившемся сезоне РПЛ «Акрон» занял девятое место, набрав 35 баллов.
Бесчастных назвал лучшего форварда РПЛ в прошедшем сезоне
Бывший игрок сборной России Владимир Бесчастных назвал Артема Дзюбу лучшим форвардом прошлого сезона РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"