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"Чемпионат": Сулейманов может перейти в "Ростов" или "Крылья Советов"

«Ростов» и самарские «Крылья Советов» ведут переговоры по аренде форварда Тимура Сулейманова у московского «Локомотива».
Фото: ФК "Локомотив"
Пару недель назад «Балтика» устно договорилась с «Локомотивом» об аренде Сулейманова, но в последний момент сделка встала на паузу, сообщает «Чемпионат».

В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 40-ка играх за «Локомотив» во всех турнирах, забив семь голов. Также на счету 25-летнего форварда одна результативная передача. Конракт Сулейманова с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице. «Ростов» расположился на восьмой строчке, а «Крылья Советов» - на десятой.

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