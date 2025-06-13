Булыкин: вряд ли Черчесова назначат главным тренером в сборную Польши

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о том, что Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши.
Фото: РФС
«Если учесть нынешнюю международную ситуацию, вряд ли Черчесова назначат главным тренером в сборную Польши. Польша сейчас находится в недружественных отношениях с Россией.

Да, конечно, Станислав Саламович работал в «Легии», с которой стал чемпионом. У него хорошие отношения с польским руководством. Но сейчас российского тренера не смогут назначить не то что в сборную, а даже в польский клуб», цитирует Булыкина «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Черчесов входит в число претендентов на пост главного тренера сборной Польши.

12 июня стало известно, что Михал Пробеж, возглавлявший польскую команду, подал в отставку.

Напомним, что в январе 2025 года Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана, которую возглавлял с середины 2024 года. Под руководством 61-летнего специалиста команда уступила в пяти играх Лиги наций, а также один раз сыграла вничью. Общий счет - 0:15.

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