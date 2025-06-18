"Решение об уходе Кирилла было принято совместно с руководством клуба и новым главным тренером. Кирилл спокойно отреагировал. Сейчас ведем переговоры с клубами РПЛ о дальнейшем продолжении карьеры", - цитирует агента "Матч ТВ".
Сегодня, 18 июня, "Пари НН" объявил о том, что клуб не станет продлевать контракт с капитаном команды Кириллом Гоцуком и он уходит в качестве свободного агента.
Гоцук выступал за нижегородцев с начала 2020 года. За это время 32-летний центральный защитник стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей за "Пари НН". Всего он провел 168 игр, забил 14 мячей и сделал 10 голевых передач.
Агент Гоцука: ведем переговоры с клубами РПЛ
Агент экс-защитника "Пари НН" Кирилла Гоцука Андрей Талаев рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Пари НН"