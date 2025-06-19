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Оздоев: меня приглашали в Европу не за красивые глазки

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев высказался о своей карьере за границей.
Фото: РФС
«Несмотря на то, что мне 32 года, чисто физически я ощущаю себя на 26. Плюс понимание футбола остается на должном высоком уровне. Меня приглашали в Европу не за красивые глазки. Я многократный чемпион России, поиграл практически во всех топ-командах России - это что-то да значит», - цитирует Оздоева Sport24.

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 41 матче за ПАОК во всех турнирах, забив два гола. Также на счету Оздоева две результативные передачи. Его контракт с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, ранее полузащитник играл за московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат», «Зенит» из Санкт-Петербурга, а также за турецкий клуб «Карагюмрюк».

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