"Он не в форме. Хотя ты можешь сказать, что "Зенит" набрал огромное количество очков, в этом есть своя правда. Но у "Зенита" нет топовых матчей. В матче с "Краснодаром" сыграли роль премиальные и настрой. Ну что, чемпионат идет из одного матча? Сколько у "Зенита" невзрачных матчей? Много. Это проблема Семака. Ему не хватает новых решений. Когда он говорит, что ему не хватает игроков, все остальные ржут", - приводит слова Гурцкая "РБ Спорт".
Сергей Семак занимает пост главного тренера петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть лет подряд становились чемпионами России, а по итогам сезона-2024/25 они стали серебряными призёрами. Кроме того, он дважды довёл команду до победы в Кубке России и пять раз - до победы в Суперкубке России.
Действующий контракт 49-летнего специалиста, который пять раз признавался лучшим тренером России по версии РФС, с футбольным клубом рассчитан на срок до 2030 года.
Гурцкая: все ржут, когда Семак говорит, что ему не хватает игроков
Футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался о работе главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"