«Моим первым клубом в России должен был стать не «Зенит». В 2004 году я попал на просмотр в «Сатурн» к Олегу Романцеву. Конечно, знал этого тренера - следил за тем, как «Спартак» шумел в 90-х.
Помощники Романцева Тарханов и Павлов предлагали: «Оставайся, будешь у нас играть». Все складывалось хорошо, но в итоге штаб просил еще одну неделю просмотра. Потом выяснилось: условия «Сатурна» не устраивают «Целе».
Спросишь, ошибка ли - вариант с «Зенитом»? Конечно. Я рано перешел из маленькой Словении в большой клуб. Слишком большой. Надо было оставаться в «Сатурне» - у Романцева получал бы больше игровой практики. Но и ты пойми: «Зенит» звонит не каждый день», - цитирует Малетича «Sport24».
Босниец перешел в «Зенит» в 2004 году, сыграв за «сине-бело-голубых» в четырех матчах. Также в российском чемпионате Малетич играл за ярославский «Шинник».
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.
Предстоящий сезон клуб из Санкт-Петербурга начнет на домашней арене. В первом туре «Зенит» сыграет с «Ростовом».
Экс-игрок "Зенита" Малетич: переезд в Санкт-Петербург - ошибка. Надо было остаться в "Сатурне" у Романцева
Бывший полузащитник «Зенита» Дарко Малетич рассказал, что считает ошибкой свой переезд в Санкт-Петербург.
Фото: ФК "Спартак"