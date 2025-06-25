«Моя цель на следующий сезон - играть за «Спартак» так, чтобы он стал чемпионом. Выигрывать турниры. В общем, сделать так, чтобы мы были очень счастливы», - сказал Маркиньос в интервью пресс-службе московского клуба.
Ранее появилась информация о том, что бразильский «Сантос» ведет переговоры с Маркиньосом.
Контракт 25-летнего вингера со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость Маркиньоса составляет 6,5 млн евро.
В минувшем сезоне бразилец принял участие в 36 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, забив два гола. Также на его счету 12 результативных передач.
Маркиньос: моя цель на следующий сезон - играть за "Спартак" так, чтобы он стал чемпионом
Бразильский вингер московского «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос о своей цели на сезон-2025/2026.
Фото: ФК "Спартак"