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Луис Энрике оценил возможный трансфер Жерсона в "Зенит"

Хавбек "Зенита" Луис Энрике высказался о возможном трансфере Жерсона в петербургский клуб.
Фото: IMAGO
"Если эти разговоры подтвердятся, то этот игрок принесет "Зениту" очень много пользы. Больше того, он всех удивит тем, насколько он талантлив и работоспособен. Это игрок сборной Бразилии, который много лет выступает за "Фламенго". К тому же Жерсон очень разносторонний и качественный футболист", - сказал Энрике "Матч ТВ".

Ранее появлялась информация, что полузащитник "Фламенго" Жерсон близок к переходу в "Зенит". Трансфер футболиста оценивается в 25 млн евро. В минувшем сезоне Жерсон забил два гола и отдал четыре голевые передачи в 28 матчах за красно-черных. Сообщалось, что бразилец перейдет в петербургский клуб после окончания клубного чемпионата мира.

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