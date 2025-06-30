Встреча закончилась нулевой ничьей, 0:0. Команды играли основными составами. Нападающий "Акрона" Артем Дзюба провел на поле 45 минут, но не смог отличиться голевыми действиями.
Следующий контрольный матч тольяттинский клуб проведет 7 июля против тульского "Арсенала".
Акрон - Спартак Кострома 0 - 0
Товарищеские матчи
"Акрон": Васютин (Гудиев, 46), Бокоев (Бардыбахин, 73), Неделчару (Кондаков, 56), Савичев (Эсанов, 62), Фернандес (Базилевский, 62), Джурасович, Лончар (Галоян, 62), Джаковац (Данилин, 62), Пестряков (Дмитриев, 62), Бакаев (Шерщов, 46), Дзюба (Кокоев, 46, Грибов, 73).
"Спартак" Кострома: Гайдаш, Киселёв, Жилмостных, Тарасов, Игнатьев, Хорин, Чурсин, Садов, Игрок на просмотре, Рубцов, Саплинов.
2 тайм: Гайдаш, Каптилович, Бугриёв, Супранович, Генчу, Демьянов, Немченко, Кудряшов, Игрок на просмотре, Корольков, Чиканчи.
Предупреждения: Дзюба, 23, Пестряков, 27.
"Акрон" сыграл вничью со "Спартаком" из Костромы
"Акрон" не смог обыграть костромской "Спартак" в товарищеском матче.
Фото: ФК "Акрон"