"Это футболист не для "Спартака" по тому понятию, как играет "Спартак". Красивый, результативный футбол, хорошие пасы. Заболотный этим особенно не отличается. Он будет выходить на замену, будет выходить основным, иногда будет забивать, но звездой в "Спартаке" не будет", - приводит слова Ловчего "Матч ТВ".
1 июля московский "Спартак" объявил о подписании однолетнего контракта с 34-летним центральным нападающим Антоном Заболотным. Минувший сезон форвард провёл в подмосковных "Химках", в составе которых провёл 31 официальный матч, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.
Ранее футболист выступал в "Тосно", петербургском "Зените", московском ЦСКА. В "Спартак" он пришёл как свободный агент, потому что "Химки" из-за финансовых проблем по завершении сезона начали процедуру банкротства.
Ловчев: Заболотный - это футболист не для "Спартака", звездой в клубе он не будет
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на переход центрального нападающего Антона Заболотного в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"