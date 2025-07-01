"Если бы я хотел с ним поговорить, я бы поговорил с ним в эфире. Если бы он мог это делать. Я общаюсь, тем более в своё свободное время, только с теми людьми, с которыми мне интересно", - приводит слова Талалаева Legalbet.
Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев в мае принимал участие в очередном выпуске интернет-программы "Коммент.Шоу". Во время эфира у него начался конфликт с Александром Бубновым, потому что наставнику балтийцев не понравился переход футбольного эксперта в общении на "ты".
По итогам сезона-2024/25 "Балтика" заняла первое место в турнирной таблице Первой лиги и завоевала право на участие в следующем году в Российской Премьер-Лиги.
"Хотел бы, поговорил". Талалаев высказался о конфликте с Бубновым
Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев высказался о конфликте с футбольным экспертом Александром Бубновым.
Фото: ФК "Балтика"