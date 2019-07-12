«Арсеналу» предстоит Лига Европы, но кто в ней будет играть?

Туляки потеряли лидеров и пока не всем нашли достойную замену. Правда, катастрофы, которая могла случиться, всё же не произошло. Итоги трансферной кампании «Арсенала», который открывает новый сезон.
После окончания предыдущего сезона ситуация в Туле была совсем плачевной. Возвращались в свои клубы главные игроки Черевченко, но сложности возникали и со своими футболистами: почти у всего основного состава заканчивались контракты.
Сейчас, на момент старта сезона, нельзя сказать, что кадровые дела «Арсенала» идут прекрасно. Всё-таки усиления не получилось.
Но всё могло быть гораздо хуже.
Лука Джорджевич (23 матча, 7 голов, 5 голевых передач) – конец аренды. Решение: подписали Луценко
Было понятно, что главный актив Черевченко в прошлом сезоне вернётся в Петербург. Он доказывал свою состоятельность в Туле уже второй год и показал очень приличные цифры. За него просили даже фанаты «Зенита» на чемпионском матче с ЦСКА. Во многом из-за гола в ворота «Локо», после которого стало ясно, что Петербург станет чемпионом по пути из Грозного.
Шансов продлить аренду, кажется, совсем не было. Сам игрок хотел попробовать себя в «Зените», а Семаку надо было решаться – продавать форварда с концами или всё-таки подключать его к составу.
На смену нападающему приехал Евгений Луценко. У него был не самый плохой сезон в «Динамо» - 4 гола и 6 голевых передач за 30 матчей. Другой вопрос, насколько быстро Евгений сможет адаптироваться, потому что совсем скоро начнётся квалификация Лиги Европы.
В любом случае это адекватная замена. Тем более у Луценко «правильный» паспорт – это так же важный момент.
Зелимхан Бакаев (24 матча, 8 голов, 1 голевая передача) – конец аренды. Решение: продлили контракт с Кангва
Бакаева ждали с «Спартаке» с распростёртыми объятиями. Он замечательно провёл весну и стал, наверное, лучшим игроком «Арсенала» на этом отрезке. «Ответить за слова» у него действительно получилось – он обещал вернуться в «Спартак» сильнее и сделал это.
Опять же – никаких шансов на сохранение у «Арсенала» не оставалось. Кононов хотел дёрнуть Бакаева ещё зимой, но навстречу не пошли тульские руководители.
Адекватной замены Бакаеву найти даром или просто дёшево было невозможно. Но боссы «Арсенала» хотя бы продлили контракт с Кангва, который мог покинуть команду этим летом. За прошлый сезон у него 24 матча, 4 гола и 2 голевые передачи. Эванс может сыграть и на фланге, и на острие (при необходимости), что делает его ещё более ценным игроком в условиях Тулы. Несмотря на не самую впечатляющую результативность, футболист сезон провёл качественный, правда, не в роли ключевого игрока.
Ризуан Мирзов (22 матча, 5 голов, 1 голевая передача) – конец аренды. Решение: пытаются вернуть игрока
Мирзов шёл по сезону не очень стабильно, но всё равно выдавал яркие матчи, в которых делал результат. Хороший этому пример – яркая весенняя игра против «Спартака». Мирзов уничтожил Айртона, игравшего на правом фланге обороны москвичей, отдал голевую на Ткачёва и забил сам.
«Ростов» пока не хочет отказываться от такого игрока, хотя он не совсем подходит к оборонительной схеме Карпина, при которой фланговый игрок должен давать объём и впереди, и в разрушении. Мирзов более атакующий вариант. Насколько известно, Тула пытается купить Мирзова за 2 миллиона евро, но матч-открытие уже сегодня, а игрок продолжается находиться в расположении «Ростова».
Сергей Ткачёв (26 матчей, 5 голов, 7 голевых передач) – конец аренды. Решение: заключили полноценный контракт
Было понятно, что в очередную аренду Ткачёв не пойдёт. Его агент по ходу сезона рассказывал, что вариант с ещё одним временным решением (права на него принадлежат ЦСКА, но уже третий сезон Сергей мыкался по другим командам) игрок рассматривать не будет.
Возвращаться в Москву не было смысла. Если Ткачев не пригодился ЦСКА в сложный перестроечный год, зачем он мог понадобиться ему теперь? «Арсенал» сумел выкупить контракт у «армейцев», так что Ткачёв наконец-то обрёл по-настоящему свою команду.
Кадири (22 матча, 1 гол, 2 голевые передачи) – конец аренды. Решение: нет
Игрок был хорош в опорной зоне и мог подменить в центре обороны (это была разовая история в игре против «Спартака», но получилось отлично). Потеря не самая катастрофическая, но неприятная. Это подтверждает и то, что бывшего игрока «Аустрии» моментально прихватило киевское «Динамо».
Важные продления контрактов
В конце сезона много писали о конкретном интересе к защитнику Максиму Беляеву со стороны «Спартака» и «Локомотива». После прихода Черевченко Тула начала хорошо играть не только в атаке, но и в обороне, поэтому на защитника с хорошим первым пасом моментально обратили внимание наши гранды. Беляев вызывался и в сборную России.
Писали даже, что Беляев отказывался продлевать контракт, мечтая о Москве, но в итоге не сложилось. Ещё в середине июня игрок продлил контракт с «Арсеналом» на 2 года.
Остаётся в команде и партнёр Беляев по обороне Гиа Григалава. Особенного внимания к игроку не было, но он был важной частью команды в прошлом сезоне.
Важно, что были сохранены фланги обороны. Виктор Альварес и Кирилл Комбаров продлили соглашения на ещё один год. Оба в прошлом сезоне много играли и были полезны. На счету Комбарова и вовсе три голевых передачи.
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Преодолеть квалификацию Лиги Европы с таким составом тулякам вполне по силам. Чаще всего в отборочном турнире попадаются не самые страшные соперники. Но вот на дистанции дополнительная нагрузка при таком составе может сказаться. И тут сразу вспоминается «Уфа», которая после исторического попадания в квалификацию, чуть не попала в ФНЛ.
И - опять же - с таким составом точно не занять пятое место. Поэтому на следующий год, если Тула хочет продолжать еврокубковые походы, придётся рассчитывать только на случайность, как и в прошлом сезоне: ведь в Лиге Европы команда Черевченко сможет сыграть только из-за поражения «Урала» в финале Кубка. Само по себе шестое место не гарантирует вообще ничего.
Фото: "Чемпионат", Дарья Исаева, "СЭ", РИА Новости/Алексей Филиппов