Авторизоваться на футбольном портале русфутбол через Вконтакте Авторизоваться на футбольном портале русфутбол через Одноклассники Авторизоваться на футбольном портале русфутбол через Facebook Авторизоваться на футбольном портале русфутбол через mail.ru Авторизоваться на футбольном портале русфутбол через Яндекс Авторизоваться на футбольном портале русфутбол через Гугл Регистрация  Забыли пароль?

«Арсеналу» предстоит Лига Европы, но кто в ней будет играть?

Туляки потеряли лидеров и пока не всем нашли достойную замену. Правда, катастрофы, которая могла случиться, всё же не произошло. Итоги трансферной кампании «Арсенала», который открывает новый сезон.


После окончания предыдущего сезона ситуация в Туле была совсем плачевной. Возвращались в свои клубы главные игроки Черевченко, но сложности возникали и со своими футболистами: почти у всего основного состава заканчивались контракты.

Сейчас, на момент старта сезона, нельзя сказать, что кадровые дела «Арсенала» идут прекрасно. Всё-таки усиления не получилось.

Но всё могло быть гораздо хуже.

Лука Джорджевич (23 матча, 7 голов, 5 голевых передач) – конец аренды. Решение: подписали Луценко

Было понятно, что главный актив Черевченко в прошлом сезоне вернётся в Петербург. Он доказывал свою состоятельность в Туле уже второй год и показал очень приличные цифры. За него просили даже фанаты «Зенита» на чемпионском матче с ЦСКА. Во многом из-за гола в ворота «Локо», после которого стало ясно, что Петербург станет чемпионом по пути из Грозного.

Шансов продлить аренду, кажется, совсем не было. Сам игрок хотел попробовать себя в «Зените», а Семаку надо было решаться – продавать форварда с концами или всё-таки подключать его к составу.


На смену нападающему приехал Евгений Луценко. У него был не самый плохой сезон в «Динамо» - 4 гола и 6 голевых передач за 30 матчей. Другой вопрос, насколько быстро Евгений сможет адаптироваться, потому что совсем скоро начнётся квалификация Лиги Европы.

В любом случае это адекватная замена. Тем более у Луценко «правильный» паспорт – это так же важный момент.

Зелимхан Бакаев (24 матча, 8 голов, 1 голевая передача) – конец аренды. Решение: продлили контракт с Кангва

Бакаева ждали с «Спартаке» с распростёртыми объятиями. Он замечательно провёл весну и стал, наверное, лучшим игроком «Арсенала» на этом отрезке. «Ответить за слова» у него действительно получилось – он обещал вернуться в «Спартак» сильнее и сделал это.

Опять же – никаких шансов на сохранение у «Арсенала» не оставалось. Кононов хотел дёрнуть Бакаева ещё зимой, но навстречу не пошли тульские руководители.


Адекватной замены Бакаеву найти даром или просто дёшево было невозможно. Но боссы «Арсенала» хотя бы продлили контракт с Кангва, который мог покинуть команду этим летом. За прошлый сезон у него 24 матча, 4 гола и 2 голевые передачи. Эванс может сыграть и на фланге, и на острие (при необходимости), что делает его ещё более ценным игроком в условиях Тулы. Несмотря на не самую впечатляющую результативность, футболист сезон провёл качественный, правда, не в роли ключевого игрока.

Ризуан Мирзов (22 матча, 5 голов, 1 голевая передача) – конец аренды. Решение: пытаются вернуть игрока

Мирзов шёл по сезону не очень стабильно, но всё равно выдавал яркие матчи, в которых делал результат. Хороший этому пример – яркая весенняя игра против «Спартака». Мирзов уничтожил Айртона, игравшего на правом фланге обороны москвичей, отдал голевую на Ткачёва и забил сам.

«Ростов» пока не хочет отказываться от такого игрока, хотя он не совсем подходит к оборонительной схеме Карпина, при которой фланговый игрок должен давать объём и впереди, и в разрушении. Мирзов более атакующий вариант. Насколько известно, Тула пытается купить Мирзова за 2 миллиона евро, но матч-открытие уже сегодня, а игрок продолжается находиться в расположении «Ростова».

Сергей Ткачёв (26 матчей, 5 голов, 7 голевых передач) – конец аренды. Решение: заключили полноценный контракт

Было понятно, что в очередную аренду Ткачёв не пойдёт. Его агент по ходу сезона рассказывал, что вариант с ещё одним временным решением (права на него принадлежат ЦСКА, но уже третий сезон Сергей мыкался по другим командам) игрок рассматривать не будет.


Возвращаться в Москву не было смысла. Если Ткачев не пригодился ЦСКА в сложный перестроечный год, зачем он мог понадобиться ему теперь? «Арсенал» сумел выкупить контракт у «армейцев», так что Ткачёв наконец-то обрёл по-настоящему свою команду.

Кадири (22 матча, 1 гол, 2 голевые передачи) – конец аренды. Решение: нет

Игрок был хорош в опорной зоне и мог подменить в центре обороны (это была разовая история в игре против «Спартака», но получилось отлично). Потеря не самая катастрофическая, но неприятная. Это подтверждает и то, что бывшего игрока «Аустрии» моментально прихватило киевское «Динамо».

Важные продления контрактов

В конце сезона много писали о конкретном интересе к защитнику Максиму Беляеву со стороны «Спартака» и «Локомотива». После прихода Черевченко Тула начала хорошо играть не только в атаке, но и в обороне, поэтому на защитника с хорошим первым пасом моментально обратили внимание наши гранды. Беляев вызывался и в сборную России.

Писали даже, что Беляев отказывался продлевать контракт, мечтая о Москве, но в итоге не сложилось. Ещё в середине июня игрок продлил контракт с «Арсеналом» на 2 года.


Остаётся в команде и партнёр Беляев по обороне Гиа Григалава. Особенного внимания к игроку не было, но он был важной частью команды в прошлом сезоне.

Важно, что были сохранены фланги обороны. Виктор Альварес и Кирилл Комбаров продлили соглашения на ещё один год. Оба в прошлом сезоне много играли и были полезны. На счету Комбарова и вовсе три голевых передачи.

***

Преодолеть квалификацию Лиги Европы с таким составом тулякам вполне по силам. Чаще всего в отборочном турнире попадаются не самые страшные соперники. Но вот на дистанции дополнительная нагрузка при таком составе может сказаться. И тут сразу вспоминается «Уфа», которая после исторического попадания в квалификацию, чуть не попала в ФНЛ.

И - опять же - с таким составом точно не занять пятое место. Поэтому на следующий год, если Тула хочет продолжать еврокубковые походы, придётся рассчитывать только на случайность, как и в прошлом сезоне: ведь в Лиге Европы команда Черевченко сможет сыграть только из-за поражения «Урала» в финале Кубка. Само по себе шестое место не гарантирует вообще ничего.

Фото: "Чемпионат", Дарья Исаева, "СЭ", РИА Новости/Алексей Филиппов
Автор: , Rusfootball.info
Теги: Арсенал Тула Аджоев Ткачев Комбаров К. Джорджевич Мирзов
0
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)