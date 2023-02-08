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"Матч ТВ": Алжирский новичок "Факела" Брахими получил перелом

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Новичок воронежского "Факела" Мохамед Брахими получил перелом таранной кости голени в товарищеской игре с московским "Торпедо".
Фото: ФК "Факел"
О сроках восстановления алжирского полузащитника не сообщается. Контрольный матч между "Факелом" и "Торпедо" состоялся сегодня и завершился со счетом 1:1. На девятой минуте Хызыр Аппаев вывел воронежскую команду вперед. В дебюте второго тайма Илья Кутепов восстановил равенство на табло.

"Факел" арендовал Мохамеда Брахими у болгарского "Ботева" в начале февраля. Контракт с африканцем действует до окончания сезона.

Источник: "Матч ТВ"


Факел Брахими
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