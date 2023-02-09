Предметом спора является ивуарийских футболист Седрик Гогуа, который в настоящий момент находится на просмотре в подмосковном клубе.
– Пока "Химки" продолжают просмотр. Я невооруженным глазом вижу, что он будет лучшим центральным защитником команды. Готов поставить 100 тысяч евро на то, что Гогуа будет лучшим в команде. Это мы можем проверить по статистике. Если Гогуа не будет лучшим, я просто 100 тысяч евро подарю "Химкам". Гогуа – монстр в защите. Он выигрывает полностью весь верх. Поверьте мне, это не Бруно Фукс, который за три года в ЦСКА сыграл 15 минут, – цитирует Селюка "Матч ТВ".
Последним клубом 28-летнего ивуарийца был казахстанский "Туран". Стороны расторгли контракт в марте прошлого года. С тех пор у Гогуа не было игровой практики в официальных играх. Рыночная стоимость африканского защитника, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 200 тысяч евро.
"Химки" идут на предпоследнем месте в таблице чемпионата России. По итогам 17-ти туров подмосковная команда набрала 12 очков.
Селюк: если Гогуа не будет лучшим в команде, я подарю "Химкам" 100 тысяч евро
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк предложил руководству "Химок" заключить пари на сумму в 100 тысяч евро.
Фото: "Матч ТВ"