По сведениям источника, условия нового контракта для игрока будут выгодно отличаться от прежнего трудового соглашения, подписанного летом 2021 года. Текущий контракт между сторонами истекает в конце июня. Рыночная стоимость 22-летнего центрального нападающего, по оценкам аналитического портала Transfermarkt, составляет миллион евро.
Сулейманов проводит отличный сезон в составе "Пари Нижний Новгород". В первой части чемпионата талантливый форвард записал на свой счет семь мячей и отдал голевой пас. Поволжская команда идет на двенадцатом месте в таблице РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Сулейманов продлит соглашение с "Пари Нижний Новгород"
Нижегородский клуб "Пари НН" достиг принципиальной договоренности с нападающим Тимуром Сулеймановым о продолжении сотрудничества.
Фото: "Пари НН"