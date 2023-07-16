По информации директора по мероприятиям РФС Кирилла Терешина, матч Суперкубка России между "Зенитом" и ЦСКА привел к коммерческому доходу в 200 миллионов рублей. Данный показатель стал рекордным в истории проведения данного соревнования. Отмечается, что на подобный заработок оказали влияние предматчевая шоу-программа и представление нового партнера – VK Музыка.
Напомним, матч за Суперкубок России по футболу состоялся 15 июля 2023 года на казанской "Ак Барс Арене". В рамках него петербургский "Зенит" сыграл против московского ЦСКА. Сине-бело-голубые одержали победу над красно-синими в серии пенальти – 5:4 (основное время – 0:0).
Источник: "СЭ"
Суперкубок России принес РФС коммерческий доход в размере 200 млн руб
Стало известно о том, какой доход РФС принес матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"