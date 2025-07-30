"На самом деле, я к любым ограничением отношусь отрицательно. Мне кажется, та система, которая есть сейчас — оптимальна. Сокращение количества легионеров приведет к тому, что зарплатные ведомости российских игроков будут расти. А я все-таки за конкуренцию", - цитирует Морозова "РБ Спорт".
На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров - российские клубы не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов, одновременно выпускать на поле можно не более 8 легионеров.
Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько лет лимит может быть изменен. По предварительной информации, при новом лимите клубы РПЛ смогут вносить в заявку не более 10 иностранцев, одновременно находиться на поле смогут не более 5 легионеров.
Владелец "Акрона" высказался о лимите на легионеров
Владелец "Акрона" Павел Морозов рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"