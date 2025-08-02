"Не думаю, что увидим красивый футбол". Колыванов - о матче "Краснодар" - "Динамо"

"Краснодар" проиграл последние два матча у себя дома в чемпионате и кубке. А из четырех с начала сезона вообще проиграл три. И только у Нижнего выиграл, да и то, скажем так, с натяжкой. Так что с "Динамо" будет бойня, не думаю, что мы увидим какой-то красивый футбол", - цитирует Колыванова "РБ Спорт".
Сегодня, 2 августа, "Краснодар" примет на своем поле московское "Динамо" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. После 2 сыгранных туров бело-голубые с 4 набранными очками располагаются на 7 строчке в турнирной таблице российского чемпионата. Южане с 3 баллами в своем активе занимают 9 место в таблице чемпионата России.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России, бело-голубые заняли пятое место в итоговой таблице.