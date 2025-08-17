Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Рубин
15:45
РостовНе начат
Динамо
18:00
ЦСКАНе начат
Краснодар
20:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
16:00
ЧелябинскНе начат
Волга Ул
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Нефтехимик
18:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
19:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
16:00
БрентфордНе начат
Челси
16:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ХетафеНе начат
Атлетик
20:30
СевильяНе начат
Эспаньол
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
16:00
ЛилльНе начат
Осер
18:15
ЛорьянНе начат
Метц
18:15
СтрасбургНе начат
Анже
18:15
ПарижНе начат
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Футболист "Спартака" высказался о возможном уходе Деяна Станковича

Защитник "Спартака" Руслан Ливтинов прокомментировал возможный уход Деяна Станковича с поста главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"
"Ребята, давайте не будем говорить на эту тему. У нас есть коллектив, так ведь можно говорить про любого человека из нашего коллектива. Это неправильно. Может быть, СМИ что-то и пишут, но мы это не обсуждаем", - цитирует Литвинова "РБ Спорт".

Вчера, 16 августа, московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в 5 туре чемпионата России - 2:2. Петербуржцы с 51 минуты играли в меньшинстве, однако смогли забить второй мяч и довести встречу до ничьей.

Деян Станкович является главным тренером красно-белых с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона его команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 баллов в 30 встречах. Летом текущего года руководство продлило контракт со специалистом до июня 2027 года.

