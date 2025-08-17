Футболист "Спартака" высказался о возможном уходе Деяна Станковича

"Ребята, давайте не будем говорить на эту тему. У нас есть коллектив, так ведь можно говорить про любого человека из нашего коллектива. Это неправильно. Может быть, СМИ что-то и пишут, но мы это не обсуждаем", - цитирует Литвинова "РБ Спорт".
Вчера, 16 августа, московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в 5 туре чемпионата России - 2:2. Петербуржцы с 51 минуты играли в меньшинстве, однако смогли забить второй мяч и довести встречу до ничьей.
Деян Станкович является главным тренером красно-белых с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона его команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 баллов в 30 встречах. Летом текущего года руководство продлило контракт со специалистом до июня 2027 года.
Защитник "Спартака" Руслан Ливтинов прокомментировал возможный уход Деяна Станковича с поста главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"